ДНР, 15 ноября, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Ивановские десантники-зенитчики поразили несколько опорный пунктов Вооружённых сил Украины в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На артёмовском направлении зенитной батареей установок ЗРУ-4 и С-60 уничтожены десятки укреплённых, замаскированных опорных пунктов украинских националистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, ивановским десантникам удалось уничтожить большое количество легкобронированной техники противника.

В Министерстве обороны подчеркнули, что подразделения Вооружённых сил России продолжают модернизировать и совершенствовать вооружение и технику с учётом современных требований ведения боя. В связи с этим зенитные установки установили базу автомобилей «Урал», что позволило прибавить в манёвренности.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские военные Воздушно-десантных войск уничтожили на артёмовском направлении группу пехоты ВСУ и один грузовой автомобиль при помощи FPV-дрона. Отмечается, что подобные дроны успешно используются для ликвидации живой силы противника в укрытия и уничтожения бронированной техники.