Конгрессмен выразил тревогу из-за отрицания США наличия нацистов на Украине
Конгрессмен Госар: название нацистских группировок меняется, но суть сохраняется
Вашингтон, 15 ноября, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Пол Госар направил письмо американскому госсекретарю Энтони Блинкену, в котором он выразил обеспокоенность в связи с решением Госдепартамента не призвать того факта, что в состав ВСУ входит неонацистская группировка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Он также указал на то, что эта структура обходит ограничения американского законодательства через смену названия. Речь идёт об ответе Госдепа Госару на другое подобное обращение, которое парламентарий направил в сентябре на имя Блинкена. В первом письме конгрессмен высказывал опасения по поводу того, что помощь Украине со стороны США может попадать «Азову». Тогда член палаты представителей призвал американское ведомство предоставить разъяснения на этот счёт.
В новом обращении Госар пишет о своей озабоченности из-за ответа Госдепартамента, который утверждает, что запрещенная организация якобы была расформирована. Конгрессмен отмечает, что батальон «Азов» просто переименовали в полк специального назначения с таким же названием и включили его в состав национальной гвардии Украины.
Парламентарий подчёркивает, что существуют явные доказательства того, что указанное подразделение продолжает оставаться неонацистским. Госар вновь призвал США не отправлять «Азову» никакой помощи и не позволять радикалам обходить американские законы через смену названий.
Кроме того, конгрессмена тревожит игнорирование Госдепартаментом свидетельств пропаганды неонацистской идеологии или использования нацистской символики на Украине.
Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября в канадском парламенте приняли нациста Ярослава Гунько, которого встретили овациями. Госдепартамент США отказался осудить чествование Гунько.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал указанный шаг американских властей особенно циничным. Дипломат напомнил, что одновременно с такими действиями США проявляют фальшивый интерес к защите прав человека и борьбе с антисемитизмом.