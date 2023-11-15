Вашингтон, 15 ноября, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Пол Госар направил письмо американскому госсекретарю Энтони Блинкену, в котором он выразил обеспокоенность в связи с решением Госдепартамента не призвать того факта, что в состав ВСУ входит неонацистская группировка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские националисты

Он также указал на то, что эта структура обходит ограничения американского законодательства через смену названия. Речь идёт об ответе Госдепа Госару на другое подобное обращение, которое парламентарий направил в сентябре на имя Блинкена. В первом письме конгрессмен высказывал опасения по поводу того, что помощь Украине со стороны США может попадать «Азову». Тогда член палаты представителей призвал американское ведомство предоставить разъяснения на этот счёт.

В новом обращении Госар пишет о своей озабоченности из-за ответа Госдепартамента, который утверждает, что запрещенная организация якобы была расформирована. Конгрессмен отмечает, что батальон «Азов» просто переименовали в полк специального назначения с таким же названием и включили его в состав национальной гвардии Украины.

Парламентарий подчёркивает, что существуют явные доказательства того, что указанное подразделение продолжает оставаться неонацистским. Госар вновь призвал США не отправлять «Азову» никакой помощи и не позволять радикалам обходить американские законы через смену названий.

Кроме того, конгрессмена тревожит игнорирование Госдепартаментом свидетельств пропаганды неонацистской идеологии или использования нацистской символики на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября в канадском парламенте приняли нациста Ярослава Гунько, которого встретили овациями. Госдепартамент США отказался осудить чествование Гунько.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал указанный шаг американских властей особенно циничным. Дипломат напомнил, что одновременно с такими действиями США проявляют фальшивый интерес к защите прав человека и борьбе с антисемитизмом.