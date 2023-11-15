Вашингтон, 15 ноября, 2023, 07:30 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки сохранились массовые проявления систематического расизма и расовой дискриминации, заявила специальный докладчик Организации Объединённых Наций (ООН) по современным формам расизма Ашвини К. П. по итогам своего 15-дневного визита в страну.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Эксперт сказала, что она также шокирована, а иногда и потрясена многогранными и взаимно усиливающимися проявлениями системного расизма», — говорится в распространённом заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКЧП).

На брифинге Ашвини К. П. отметила, что инициативы, которые осуществляют США по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией, пока не показали каких-либо значительных результатов. По её словам, в стране остаётся скоординированное сопротивление подобным инициативам.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля текущего года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве заявил о росте уровня расизма, антисемитизма, превосходства белых и антимусульманских настроений во всём мире. Он подчеркнул, что религиозные, этнические и языковые меньшинства остаются объектами ненависти и преследования.