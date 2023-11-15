Новый, 629-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован успехами южной группировки войск под Клещеевкой в ДНР, где бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили боевую машину пехоты (БМП) противника и группу пехотинцев. Как сообщил 15 ноября «РИА Новости» командир группы отряда, «наглый, дерзкий» экипаж вражеской БМП ежедневно вёл огонь по передовым подразделениям российских бойцов на артёмовском направлении. Чтобы выследить и разгромить боевую машину, понадобилось несколько дней охоты.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Позиция для противотанкового комплекса ВС РФ готовилась заранее, исходя из данных разведки и личного опыта российского командования. Спецназовцы представляли себя на месте противника, думая как командир экипажа украинского БМП, пояснил командир группы отряда «Сибирь». По его словам, как только враг, работая с закрытой огневой позиции, допустил ошибку, БМП была уничтожена.

По словам командира группы отряда с позывным Архитектор, примерно в том же районе, где была разгромлена БМП, российский спецназ обнаружил также группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Архитектора, в живых остался только головной дозор, а основная группа численностью до восьми человек была нейтрализована прямым попаданием.

Тем временем артиллерийский расчет гаубицы Д-30 Центрального военного округа выбил украинскую пехоту из замаскированного опорного пункта под Красным Лиманом. Опорный пункт был тщательно замаскирован, но это не помешало российским бойцам вынудить противника покинуть занимаемый район.

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