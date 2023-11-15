Газа, Палестина, 15 ноября, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Нынешняя фаза военной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа может продлиться несколько недель, заявил постоянный представитель еврейского государства при Организации Объединённых Наций (ООН) Гилад Эрдан в интервью CNN.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Мы надеемся и молимся, чтобы это закончилось быстрее», — сказал он, отметив, что завершение текущего этапа военной операции является «вопросом нескольких недель».

О переходе к третьему этапу военной операции Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС 31 октября объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что перед ЦАХАЛ была поставлена чёткая цель — уничтожить весь военный потенциал палестинского движения.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября ЦАХАЛ вошла в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру ХАМАС и освободить удерживаемых заложников. Нетаньяху назвал это началом второго этапа войны. На следующий же день официальный представитель израильских вооружённых сил Даниэль Хагари заявил о расширении наземных операций в секторе Газа и отметил, что боевые действия продолжаются в соответствии с утверждённым планом.