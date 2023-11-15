Нью-Йорк, США, 15 ноября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Приблизительно 1 млн детей находится в секторе Газа, многие из которых пропали без вести или оказались под обломками рухнувших зданий, заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Глава организации подчеркнула, что внутри анклава для детей нет места, где бы они были в безопасности. Директор ЮНИСЕФ также уточнила, что в Газе жертвами взрывов и других военных атак стали более 4,6 тыс. несовершеннолетних. Ещё примерно около 9 тыс. детей получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее телеканал CNN Turk проинформировал, что генеральная прокуратура Стамбула направила в министерство юстиции Турции запрос с требованием возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ведомство обвинило главу израильского правительства «в геноциде» в секторе Газа и отметило необходимость рассмотреть его действия в Международном уголовном суде (МУС).

14 ноября NBC News со ссылкой на представителя медицинского учреждения передало, что в больнице «Аш-Шифа» на севере сектора Газа находятся 36 младенцев, которые живы, но нуждаются в эвакуации из опасного места.

15 ноября израильская армия объявила о проведении военной операции в медицинском комплексе «Аш-Шифа». Представители Вооружённых сил Израиля заверили, что не стремятся причинять вред гражданскому населению.