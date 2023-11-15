Вашингтон, 15 ноября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Истребители-бомбардировщики F-16, которые Украина получит от стран Запада, будут проходить ремонт после их применения в странах Европы, в частности в Польше. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

Он уточнил, что речь идёт о серьезных ремонтно-технических работах. Лаплант отметил, что американская сторона уже работает над этим вопросом.

Кроме того, замглавы Пентагона рассказал, что США и их союзники занимаются вопросом обучения украинских военных «выполнению ряда простых ремонтных процедур» на территории Украины. Он также подчеркнул, что западные специалисты намерены дистанционно консультировать ВСУ по вопросам, касающихся техобслуживания истребителей.

Помимо этого, по словам Лапланта, координировать действия с украинскими коллегами планируют американский военно-промышленный комплекс и европейские партнеры Вашингтона. Заместитель министра выразил надежду, что представители США вскоре объявят о начале такой деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы начать сама обучать пилотов управлению истребителями F-16, однако в Киеве понимают, что это непростая задача.

18 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал, что Россия укрепляет свои западные рубежи, ожидая возможных поставок украинской стороне самолётов F-16 и высокоточных ракет к этим боевым машинам. Он также добавил, что Запад в стремлении сохранить киевский режим развязал антироссийскую гибридную войну сразу на нескольких направлениях.