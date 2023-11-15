Москва, 15 ноября, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Первые пассажиры, прибывшие в московский аэропорт «Домодедово» вторым эвакуационным рейсом МЧС из Египта, прошли зону таможенного контроля.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Как рассказал корреспонденту «РИА Новости» один из прибывших, в секторе Газа, где застряли российские граждане, «не было ни хлеба, ни воды… никакого бомбоубежища». Отмечается, что вторую группу эвакуированных россиян сопровождали представители МЧС и волонтёры.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководитель департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко сообщил, что в ночь на 15 ноября самолёт Ил-76 со второй группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан совершил посадку в аэропорту «Домодедово». На борту воздушного судна находились 98 человек.

Первая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 70 человек прибыла в Москву вечером 13 ноября. По словам помощника главы МЧС Александра Коровина, эвакуированным медицинскую помощь не оказывали, так как находившиеся на борту в ней не нуждались.