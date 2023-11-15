Киев, 15 ноября, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Протоиерей Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печерской Лавры в качестве адвоката, предупредил, что злоумышленники пишут священникам разных епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от его имени. Об этом юрист сообщил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

По словам адвоката, так указанные лица пытаются получить информацию о делах, которые ведёт он.

«Друзья, сегодня продолжаются попытки злоумышленников выдать себя за меня. Они и далее пишут священнослужителем различных епархий с целью получить хоть какую-то информацию о делах юридической защиты», — говорится в сообщении.

Чекман призывал представителей УПЦ проявлять осторожность и не поддаваться на провокации. Протоиерей также отметил необходимость проверки личности людей, с которыми священнослужители вступают в беседы, и попросил их не делиться сведениями «с врагами Церкви Христовой».

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что православные христиане на Украине дали Владимиру Зеленскомупрозвище Слуга Ирода из-за гонений в стране в адрес представителей канонической УПЦ.

Он напомнил, что царь Ирод, согласно евангельскому преданию, угнетал христиан так же, как это сейчас делает Зеленский. Рогов отнес к этой деятельности перенос даты празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря.

26 июля Министерство иностранных дел России выпустило доклад о гонениях Киева на каноническую УПЦ. В документ были включены примеры противоправных и бесчеловечных действий в отношении священнослужителей.