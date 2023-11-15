Минск, 15 ноября, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отнёсся к отказу премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнёсся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства», — приводит слова Эйсмонт «РИА Новости».

Она добавила, что Лукашенко, исходя из собственных соображений, призвал Пашиняна не торопиться и не принимать поспешных решений, которые могли бы быть «направлены на дезинтеграцию».

Как передавало ИА Регнум, ранее во вторник Никол Пашинян во время состоявшегося по инициативе белорусской стороны телефонного разговора с Александром Лукашенко заявил о своём отказе от участия в заседании ОДКБ в Минске, которое состоится 23 ноября.

Позднее старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков в интервью «Известиям» предположил, что отказ премьер-министра Армении от участия в предстоящем саммит ОДКБ свидетельствует о стремлении Еревана разорвать связи со всеми постсоветскими интеграционными структурами.