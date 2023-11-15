Тель-Авив, Израиль, 15 ноября, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Целенаправленную операцию в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа» проводит армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 15 ноября сообщается в Telegram-канале израильской армии.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Уточняется, что целенаправленная и точная операция против ХАМАС проводится в районе медцентра «Аш-Шифа» на основании полученной ЦАХАЛ разведывательной информации и оперативной необходимости.

В Армии обороны Израиля отметили, что не стремятся причинять вред гражданскому населению. В состав сил ЦАХАЛ входят медицинские бригады, армия поддерживает контакт с руководством больницы и помогает эвакуации людей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в больнице «Аш-Шифа» на севере сектора Газа находятся тридцать шесть младенцев, они живы и нуждаются в эвакуации. Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла рассказал, что больница «Аш-Шифа» полностью окружена израильскими военными, а администрация учреждения принимает решение об эвакуации.

ЦАХАЛ 13 ноября проинформировала, что готова передать инкубаторы для недоношенных детей, которые находятся в больнице «Аш-Шифа». В обращении израильских военных говорилось, что они готовы сотрудничать с любым надежным посредником для передачи этих аппаратов медицинскому учреждению.