Москва, 15 ноября, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Минтранс не собирается продлевать на 2024 год действие субсидий для российских авиакомпаний за полеты внутри России, заявил журналистам замглавы ведомства Игорь Чалик в кулуарах форума «Транспорт России».

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«Скорее всего — нет», — сказал заместитель министра, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с тем Чалик отметил, что социально важные программы, включая субсидирование полетов в Калининград и на Дальний Восток, будут продлены. Кроме того, по словам чиновника, решение о продлении субсидий может распространиться на аэропорты в центре и на юге России в случае продолжительного закрытия этих воздушных гаваней.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября президент России Владимир Путин поручил представить предложения по увеличению субсидий на авиасообщение по маршруту Анадырь — Москва. Правительство РФ должно исполнить это поручение до 1 мая 2024 года.

20 октября Владимир Путин поручил представить предложения о регулярных пассажирских рейсах с аэродрома Сарова, в том числе для паломников и туристов. Его необходимо исполнить до 15 декабря 2023 года.