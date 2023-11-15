Тель-Авив, Израиль, 15 ноября, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Израиль одобрил поставку 24 тысяч литров дизельного топлива для грузовиков, участвующих в операциях Организации Объединённых Наций (ООН) в секторе Газа. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По данным Reuters, топливо предназначено исключительно для грузовиков ООН, не для больниц. По словам собеседника агентства, Соединённые Штаты Америки оказали на организацию давление, чтобы она приняла эти поставки.

Ранее в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) заявили, что все медицинские учреждения в северной части сектора Газа и его столице прекратили деятельность из-за отсутствия электроэнергии и топлива. Исключением стала только больница «Аль-Ахли».

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября УКГВ ООН опубликовало отчёт, согласно которому в секторе Газа фиксируется дефицит основных продуктов питания, таких как рис, растительное масло, пшеничная мука и молочные продукты. Кроме того, отмечалось, что продовольственная ситуация в Газе ухудшилась из-за трудностей в поставках помощи со стороны союзников.