Прага, 15 ноября, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Признаки деменции предположил у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен чешский аналитик Ян Кампбелл. Об этом эксперт рассказал 14 ноября в интервью Parlamentní listy.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«Если госпожа председатель действительно убеждена, что Европейский союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция», — пояснил эксперт.

По мнению Кампбелла, в поведении фон дер Ляйен можно наблюдать признаки опасного заболевания. Как уверяет аналитик, в число таких признаков входят присущие главе ЕК растерянность, беспокойство, нарушение памяти и ориентации в пространстве. А по поступкам и заявлениям фон дер Ляйен можно предположить наличие у неё бреда и галлюцинаций, утверждает Кампбелл.

При этом чешский аналитик добавил, что ни глава Еврокомиссии, ни украинский глава Владимир Зеленский не доживут до вступления Украины в ЕС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала сюрреализмом речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости вступления Украины в ЕС. По мнению экс-главы МИД Австрии, вступление Украины в Евросоюз лишь ослабит объединение.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября указала, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».