Чешский аналитик Кампбелл заподозрил деменцию у Урсулы фон дер Ляйен
Прага, 15 ноября, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Признаки деменции предположил у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен чешский аналитик Ян Кампбелл. Об этом эксперт рассказал 14 ноября в интервью Parlamentní listy.
«Если госпожа председатель действительно убеждена, что Европейский союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция», — пояснил эксперт.
По мнению Кампбелла, в поведении фон дер Ляйен можно наблюдать признаки опасного заболевания. Как уверяет аналитик, в число таких признаков входят присущие главе ЕК растерянность, беспокойство, нарушение памяти и ориентации в пространстве. А по поступкам и заявлениям фон дер Ляйен можно предположить наличие у неё бреда и галлюцинаций, утверждает Кампбелл.
При этом чешский аналитик добавил, что ни глава Еврокомиссии, ни украинский глава Владимир Зеленский не доживут до вступления Украины в ЕС.
Ранее ИА Регнум сообщало, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала сюрреализмом речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости вступления Украины в ЕС. По мнению экс-главы МИД Австрии, вступление Украины в Евросоюз лишь ослабит объединение.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября указала, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».