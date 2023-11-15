Скончался один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин скончался в возрасте 63 лет
Москва, 15 ноября, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Один из основателей рок-группы «Алиса» гитарист Андрей Шаталин скончался на 64-м году жизни, сообщается в официальном сообществе этого музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
Его не стало 13 ноября.
«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении.
Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на представителей покойного уточнил, что причиной смерти стала «затянувшаяся болезнь».
Шаталин основал «Алису» в 1983-м совместно с Святославом Задерием. В 1984 году в группу пришёл Константин Кинчев, который является солистом и автором большинства песен «Алисы».
Шаталин покинул коллектив в 2003 году. Музыкант также создал группу «Демокритов колодец».
В августе 2023 года Шаталин пропал без вести в Санкт-Петербурге. Волонтёры нашли его через несколько дней живым и здоровым, а после передали родным.