Москва, 15 ноября, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Один из основателей рок-группы «Алиса» гитарист Андрей Шаталин скончался на 64-м году жизни, сообщается в официальном сообществе этого музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Кадр из видео Андрей Шаталин

Его не стало 13 ноября.

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на представителей покойного уточнил, что причиной смерти стала «затянувшаяся болезнь».

Шаталин основал «Алису» в 1983-м совместно с Святославом Задерием. В 1984 году в группу пришёл Константин Кинчев, который является солистом и автором большинства песен «Алисы».

Шаталин покинул коллектив в 2003 году. Музыкант также создал группу «Демокритов колодец».

В августе 2023 года Шаталин пропал без вести в Санкт-Петербурге. Волонтёры нашли его через несколько дней живым и здоровым, а после передали родным.