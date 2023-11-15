Москва, 15 ноября, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Запланированное на вторник совещание президента России Владимира Путина по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) перенесено, сообщил 14 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По сути, в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня, поэтому было принято решение совещание перенести», — сказал Песков в беседе с журналистами, добавив, что о новых сроках проведения совещания будет объявлено позднее.

В сентябре глава российского государства на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ» заявил, что российский топливно-энергетический комплекс успешно справился с антироссийскими санкциями, введёнными западными странами. Он подчеркнул, что нефтяные и газовые компании России продолжают уверенно развиваться и успешно решать поставленные задачи.

Как ранее передавало ИА Регнум, Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин посетит запланированный на 27–28 ноября XXV Всемирный русский народный собор, который был организован по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.