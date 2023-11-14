Штат Мичиган, США, 15 ноября, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Суд в штате Мичиган вынес решение, согласно которому экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Согласно решению суда, фамилия Дональда Трампа останется в первичных бюллетенях. Рассматривающий дело судья посчитал, что роль Трампа в штурме Капитолия в 2021 году не может препятствовать его участию в грядущих выборах.

Отмечается, что на данный момент схожие процессы по запрету Дональду Трампу участвовать в президентских выборах также проходят в штатах Колорадо и Миннесота.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Times сообщило, что Дональд Трамп опережает действующего президента США Джо Байдена в пяти из шести ключевых для выборов штатах по уровню поддержки избирателей. Кандидат от Республиканской партии опередил своего оппонента в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, уступив при этом в Висконсине.