Киев, 15 ноября, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Украина якобы наладила серийное производство безэкипажных катеров, сообщил украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров 14 ноября в эфире национального телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский порт

Вместе с тем глава ведомства не представил какой-либо информации о масштабах выпуска этих аппаратов. Кроме того, Фёдоров заявил, что на Украине также разрабатываются новые модели безэкипажных катеров.

Как сообщало ИА Регнум, в июле агентство Bloomberg, ссылаясь на украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, написало, что Украина собирается увеличить производство бронетехники и танков, на что понадобится от трёх до шести месяцев. Чиновник рассказал журналистам, что Киев якобы произвёл за июнь больше артиллерийских и миномётных снарядов, чем за весь 2022 год.

3 октября газета The Wall Street Journal проинформировала, что на Украине запустили производство фальшивых целей для российских военных. Речь идёт о различных предметах, включая макеты артиллерийских гаубиц и радиолокационных станций.