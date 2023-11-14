На Украине заявили о запуске серийного производства безэкипажных катеров
Вице-премьер Украины Фёдоров: Киев наладил серийный выпуск морских беспилотников
Киев, 15 ноября, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Украина якобы наладила серийное производство безэкипажных катеров, сообщил украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров 14 ноября в эфире национального телемарафона.
Вместе с тем глава ведомства не представил какой-либо информации о масштабах выпуска этих аппаратов. Кроме того, Фёдоров заявил, что на Украине также разрабатываются новые модели безэкипажных катеров.
Как сообщало ИА Регнум, в июле агентство Bloomberg, ссылаясь на украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, написало, что Украина собирается увеличить производство бронетехники и танков, на что понадобится от трёх до шести месяцев. Чиновник рассказал журналистам, что Киев якобы произвёл за июнь больше артиллерийских и миномётных снарядов, чем за весь 2022 год.
3 октября газета The Wall Street Journal проинформировала, что на Украине запустили производство фальшивых целей для российских военных. Речь идёт о различных предметах, включая макеты артиллерийских гаубиц и радиолокационных станций.