Москва, 15 ноября, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Третья группа граждан России, эвакуируемых из сектора Газа, пересекла КПП «Рафах». Об этом рассказал 15 ноября директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

Как уточнил Охотенко, через КПП «Рафах» прошли 40 российских граждан и членов их семей.

Кроме того, представитель МЧС отметил, что часть российских граждан, прибывших в составе первой группы эвакуированных из сектора Газа, остаётся в пункте временного размещения в Московской области, в Волоколамском районе. Всего в пункте находятся 48 человек, из них 17 детей. Они обеспечены всем необходимым, им оказывается медицинская и психологическая помощь, а также юридическая и правовая поддержка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёт Ил-76 МЧС РФ со второй группой эвакуированных из сектора Газа граждан России на борту совершил посадку в московском аэропорту «Домодедово». На борту спецборта находятся 98 российских граждан.

Первая группа граждан РФ из 70 человек, покинула палестинский анклав и прибыла в Каир 13 ноября. В тот же день вечером спецборт МЧС с россиянами вылетел в Москву.

Заместитель главы МЧС России Алексей Серко заявил, что всех российских граждан планируется доставить на Родину из сектора Газа в течение этой недели.