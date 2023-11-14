Вашингтон, 15 ноября, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Об этом во вторник, 14 ноября, заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Не буду опережать продолжающееся расследование произошедшего с трубопроводом «Северный поток — 2» [и «Северный поток — 1» — ред.] И я, безусловно, не буду рассуждать гипотетически относительно того, в чём могут заключаться результаты этого расследования», — сказал Кирби.

Он отметил, что на данный момент Соединённые Штаты Америки сконцентрированы на том, чтобы гарантировать получение Украиной «того, что ей необходимо». При этом, по его словам, из-за отсутствия дополнительного финансирования из федерального бюджета США будет сложнее оказывать Киеву поддержку.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники заявило, что координатором атаки на «Северные потоки» является украинский полковник Роман Червинский, занимавшийся логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек, устроившей диверсию.

Позднее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя статью WP, назвал не соответствующей действительности информацию о причастности Киева к подрывам «Северных потоков». Он отметил, что Украина не в состоянии проводить такие сложные операции.