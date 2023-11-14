Москва, 15 ноября, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Состояние рекламной отрасли и вопросы её законодательного регулирования обсудили на «Национальном рекламном форуме» 14 ноября ведущие эксперты отрасли и представители органов власти, сказано в пресс-релизе.

Фото предоставлено «Синара Центром» Национальный рекламный форум

В ходе форума состоялась пленарная дискуссия «Регулирование в цифровой и креативной экономиках», где были названы основные проблемы и задачи, стоящие перед индустрией.

Председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин указал на многогранность понятия «креативная индустрия», включающего разные направления, каждое из которых уникально и имеет свой механизм регулирования. При этом все направления перекликаются между собой, и их грани в правовом поле начинают стираться, что нужно учитывать при разработке регуляторной отрасли.

Депутат выступил с инициативой создания специального надзорного органа, который будет полностью регулировать проблемы индустрии. Горелкин предложил принять во внимание опыт других стран в выстраивании политики в этой области, но учесть российскую специфику и подумать о балансе в сторону государства. В частности, Горелкин предложил создать совет при президенте РФ, который бы занимался актуальными вопросами рекламного рынка.

В свою очередь, заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил актуальность потенциальных перемен в свете осознания многими регионами РФ важности креативной экономики.

«Более 6% от общего числа занятых в России работают в креативных индустриях. Доля креативной экономики растёт во всем мире. Она замечательна и тем, что позволяет задействовать сотрудников дистанционно. Это элемент современной креативной экономики, позволяющей использовать человеческие ресурсы в самых отдаленных территориях страны, особенно в самой большой стране в мире, как Россия», — отметил Журавский.

Эксперты коснулись темы создания Цифрового кодекса. Как пояснил председатель комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, кодекс должен стать базовым документом для решения сразу нескольких задач.

«Отразить в цифровом кодексе, как в рамочном документе, все явления, связанные с цифрой, задача достаточно амбициозная. Нам предстоит определиться с тем, насколько это опасно. Если у вас будут свои предложения, мы для них открыты. Разработку общественного договора нужно ввести вместе с общественной целью», — призвал Хинштейн.

Директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова в своём выступлении подчеркнула важность принятия закона «О развитии креативных индустрий» и его доскональную проработку с игроками отрасли. Она назвала внесение этого законопроекта важных мировоззренческим актом.

«Человек, создающий интеллектуальную собственность, становится ядром экономики, о которой мы с вами говорим. Над законом мы работали полтора года. У нас работают несколько отраслевых организаций, которые тоже отсматривали и вносили свои предложения. В этом году присоединилось АСИ», — отметила Абрамова.

Кроме того, в рамках форума состоялась пленарная дискуссия «Изменения в ФЗ о рекламе», где спикеры затронули актуальное состояние законодательства, регулирующего рекламную отрасль в РФ.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов отметил важность взаимодействия индустрии с органами государственной власти. По его словам, такой диалог важен и является ключом для развития коммуникаций в нашей стране. Именно поэтому в 2021 году в Общественной палате был создан координационный совет по коммуникационной индустрии, который за время своего существования проделал масштабную работу.

«Маркировка и поддержка социальной грамотности и развитие цифровых технологий — всё это очень важно для нас с вами», — подметил Сабитов и внёс предложение рассматривать Общественную палату РФ как одну из постоянных площадок для обсуждения изменений закона «О рекламе».

В ходе дискуссии был поднят важный вопрос социальной рекламы. Заместитель генерального директора Института развития интернета (ИРИ) по социальной рекламе Андрей Воронков рассказал о том, как ИРИ работает с некоммерческим сектором и органами государственной власти в деле размещения бесплатной социальной рекламы в интернете.

«На данный момент размещено порядка 400 бесплатных федеральных рекламных кампаний. И важно отметить, что около 200 рекламных площадок в системе размещают социальную рекламу», — указал эксперт.

Воронков отметил, что в сфере социальной рекламы поддерживается прекрасное взаимодействие и с интернет-отраслью, и с государственными ведомствами, такими как Минцифры, Роскомнадзор и ФАС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что оператор социальной рекламы Институт развития интернета (АНО «ИРИ») начал приём заявок от некоммерческих организаций на размещение такой рекламы в Сети. Среди прочих принимаются проекты по повышению уровня знаний и изменению отношения общества в контексте социальных проблем.