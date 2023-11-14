Анкара, 14 ноября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Стамбула направила в министерство юстиции Турции запрос с требованием возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает телеканал CNN Turk.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы обращения считают, что глава израильского правительства должен ответить перед законом в Международном уголовном суде (МУС) якобы «за геноцид» в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября адвокат правящей в Турции Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк проинформировал, что подал в МУС через турецкий минюст ходатайство с требованием судить Нетаньяху за «геноцид, который он устроил в секторе Газа».

Иск подали от имени трёх адвокатов партии. Он состоит из 23 страниц. Авторы обращения требуют собрать доказательства «преступлений» по отношению к палестинскому народу, в которых якобы виновен Нетаньяху.

9 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны Запада ведут себя лицемерно и используют в своей политике двойные стандарты по отношению к ситуации в секторе Газа. Он также отметил, что западные государства молчаливо наблюдают за резнёй в Газе на расстоянии.