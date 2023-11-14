Вашингтон, 14 ноября, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Разведка Соединённых Штатов Америки располагает информацией о том, что палестинское движение ХАМАС использует больницы в секторе Газа в военных целях, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга 14 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас действительно есть сведения, что ХАМАС… использует некоторые больницы в секторе Газа, включая клинику «Аш-Шифа», для сокрытия поддержки своих военных операция, содержания заложников», — сказала Сингх.

По её словам, ХАМАС разместило в больницах туннели, штабы и склады вооружения. Кроме того, палестинские группировки готовы оказать сопротивление Армии обороны Израиля, ведущей бои на подступах к больницам, где помимо пациентов укрываются беженцы.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября министерство здравоохранения Палестины предупредило о прекращении работы всех больниц в секторе Газа, если в течение 48 часов медицинские учреждения палестинского анклава не получать необходимую помощь.

С момента эскалации палестино-израильского конфликта, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на медицинские учреждения в Газе было совершено более 137 нападений, в результате которых погиб по меньшей мере 521 человек, ещё как минимум 686 получили ранения.