Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против применения противопехотных мин в военных конфликтах. Такое заявление сделал 14 ноября официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик на брифинге, комментируя доклад Landmine monitor 2023 о применении таких мин ВСУ в Донецке и Изюме.

Patrick Gruban

«Доклад говорит сам за себя. У меня нет изложения доклада. Но я могу лишь сказать, что мы выступаем против применения противопехотных мин где бы то ни было», — уточнил Дюжаррик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней представил доклад Landmine monitor 2023. В ходе презентации Хизней указал на конкретные свидетельства применения противопехотных фугасных мин «Лепесток» в городах Изюм и Донецк.

В частности, Хизней среди доказательств назвал видеозаписи, снятые местными жителями, подбирающими мины или стреляющими по ним. Мина из-за небольшого размера плохо заметна и срабатывает, если на неё наступить. Для массового минирования местности «Лепестками» применяются кассетные боеприпасы. Таким образом, Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.