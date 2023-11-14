Москва, 14 ноября, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал победу над «Динамо» со счетом 4:3. Встреча проходила 14 ноября на арене «Мегаспорт», где «красно-белые» проводят свои домашние матчи.

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Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Максим Цыплаков (11’, 61’), Егор Филин (17’) и Дмитрий Вишневский (58’). У «Динамо» отличились Дмитрий Рашевский (8’), Андрей Миронов (14') и Павел Кудрявцев (24’).

На данный момент «Спартак», одержав 21 победу и набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» располагается на второй позиции с тем же количеством очков по итогам 30 игр, уступая «красно-белым» лишь по дополнительным показателям.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября московское «Динамо» в рамках матча КХЛ одержало победу над одноклубниками из Минска. Встреча, проходившая в столице Белоруссии, завершилась со счетом 2:1, а заброшенными шайбами отметились Никита Гусев, Бреннан Менелл и Владислав Кодола.