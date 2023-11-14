Москва, 14 ноября, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обратился с видеоприветствием к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», которое открылось в рамках выставки-форума «Россия», сообщается на официальном сайте Кремля.

Kremlin.ru

Глава государства отметил, что спорт является одним из символов, в котором воплощаются справедливость, равноправие и гуманизм. Кроме того, по словам российского лидера, спорт — путь к укреплению взаимопонимания стран и народов.

Он также назвал «Игры будущего» большим, уникальным спортивным праздником, который насыщен событиями. Путин подчеркнул, что сама идея указанного мероприятия отражает образ. России

«Сама идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», — заявил президент.

Российский лидер призвал всех посетить Казань, чтобы побывать на «Играх будущего» и убедиться в сказанном. Глава государства выразил уверенность, что турнир вызовет интерес со стороны миллионов людей и наглядно покажет «гармонию интеллекта с физическим совершенством», как один из «безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира».

Президент добавил, что «Игры будущего», философия который сформирована на принципах олимпизма, уже объединили представителей 50 государств.

Как сообщало ИА Регнум, турнир «Игры будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Он будет проводиться впервые. Мероприятие соберёт более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран. Соревнования охватят пять категорий или так называемых «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

14 ноября на выставке-форуме «Россия» в Москве представили талисман первых «Игр будущего». Им станет жар-птица Мира. Талисман создали студенты из Татарстана Мария Ромашка, Алина Хасянова и Дарья Сидакова.

Они сообщили, что увидели взаимосвязь между птицей и звездой по имени Мира, являющейся одним из древнейших космических светил.