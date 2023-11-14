Москва, 14 ноября, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Концерт рок-группы «Парк Горького», запланированный на 5 декабря в Москве, перенесли на март из-за гибели родных основателя коллектива Стаса Намина. Об этом 14 ноября сообщили организаторы мероприятия.

АНО «Центр Стаса Намина» Стас Намин

«В связи с трагедией, случившейся в семье основателя и продюсера группы «Парк Горького» Стаса Намина, московский концерт легендарной рок-группы переносится на 1 марта 2024 года и пройдет на концертной площадке «Крокус Сити Холл». Все ранее приобретенные билеты будут действительны», — говорится в сообщении.

Планируется, концерт станет стартовой точкой мирового турне «Парка Горького» в 2024 году. Как указано в анонсе, Намин представит зрителям современный интернациональный состав группы, в которую войдут гитарист и вокалисты Олег Изотов, американец Марко Мендоза, Тимофей Григорович, Сергей Арутюнов, сын легендарного блюзового вокалиста Николая Арутюнова, а также барабанщик Кенни Аронофф из США и лидер-вокалист первого состава группы Николай Носков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сына и тёщу Стаса Намина жестоко убили вечером 18 октября. Их тела с множеством колото-резанных ран обнаружили в коттедже в деревне Крюково Истринского района Подмосковья.

В двойном убийстве обвинили пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна. На допросе Микоян признался в совершённом преступлении. Он также сказал, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт. Его отправили в СИЗО по решению Истринского городского суда Московской области. Под стражей задержанный будет находиться два месяца ― до 18 декабря.

Американский актёр и режиссёр Роберт Де Ниро выразил соболезнования основателю группы «Парк Горького» Намину в связи с гибелью его сына, который работал со многими деятелями в Голливуде. Слова соболезнования Намину прислали и другие известные зарубежные деятели киноискусства, включая кинорежиссёра-документалиста Джима Брауна, обладателя четырёх премий «Эмми».