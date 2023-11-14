Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предрёк США последствия перехвата идущего в Йемен оружия в Оманском заливе и передачи его Киеву. Об этом он заявил 14 ноября.

Un.org

По словам дипломата, неудачи ВСУ не должны становиться оправданием таких действий западных украинских партнёров.

«Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьёзные последствия», — отметил Полянский на заседании Совбеза ООН.

Он напомнил о неоднократных указаниях России на противоправность поступков США, не соответствующих положениям и резолюциям Совбеза и нормам международного права. Особо циничными он назвал попытки использовать санкции в отношении Йемена в своих интересах.

«К этому выводу подводит то, как возмутительно американские военные обошлись с перехваченной в Оманском заливе в декабре прошлого года продукцией военного назначения, которая была переправлена Вашингтоном на Украину для нужд киевского режима», — резюмировал дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января ВМС США перехватили в Оманском заливе судно, предположительно, перевозившее в Йемен иранское оружие — несколько тысяч автоматов, патронов и несколько десятков противотанковых управляемых ракет. В операции участвовали корабли пятого флота ВМС США, команда перевозчика состояла из шести граждан Йемена.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 2 октября признала, что США не располагают средствами на оказание Украине долгосрочной помощи. По её словам, текущий бюджет учитывает только срочные потребности Киева на поле боя. На следующий день стало известно, что в распоряжении минобороны США осталось $5,2 млрд, которые можно предоставить Украине в качестве военной помощи, чего может хватить примерно на полгода. Ещё через день официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США располагает средствами на финансовую поддержку Киева всего на два месяца. Он уточнил, что конкретные сроки зависят от ситуации на поле боя и объёма пакетов военной помощи.

Как сообщил 4 октября телеканал CNN, США передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США.