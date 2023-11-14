Киев, 14 ноября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. В состав совета директоров компании мобильного оператора «Киевстар» решено включить экс-госсекретаря США, бывшего главу ЦРУ Майка Помпео, сообщила 14 ноября пресс-служба телекоммуникационного холдинга Veon, владеющая мобильным оператором.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Майкл Помпео войдёт в совет директоров украинской дочерней компании Veon «Киевстар» в качестве независимого неисполнительного директора», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что гендиректор Veon Каан Терзиоглу возглавил совет директоров украинского оператора.

Мобильные операторы «Киевстар» и «Лайфселл» ранее принадлежали российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, но власти Украины наложили на акции компаний арест.

Агентство Bloomberg 31 октября сообщило, что Авен и Фридман пожалели, что инвестировали в западную экономику. США ввели санкции против них 10 августа.

В Крыму в сентябре провели первые аукционы по продаже национализированного имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России. В ходе торгов подписали договоры на общую сумму свыше 815 млн рублей.