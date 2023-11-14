Вашингтон, 14 ноября, 2023, 21:14 — ИА Регнум. США выделили $1 млн «Международному центру по расследованию преступлений против Украины», созданному для поиска доказательств предполагаемых нарушений международного права. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Госдепа США.

«Соединённые Штаты гордятся тем, что поддерживают Украину и наших международных партнеров», — говорится в сообщении.

Вашингтон призывает другие стороны поддержать эту инициативу. Сообщается, работа в рамках «расследования» уже началась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 марта заявил, что Следственный комитет тщательно фиксирует все преступления киевского режима. Собранные доказательства могут стать основной для трибунала.

Президент РФ Владимир Путин 3 ноября напомнил, что власти Украины годами истребляли русских в Донбассе, причём с одобрения Запада. Глава государства подчеркнул, что в такой ситуации Россия не могла не встать на защиту русских людей в Крыму, Донбассе и Новороссии.

Член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней 14 ноября объявил, что организация имеет доказательства, что Украина применяла запрещённые противопехотные мины в городе Изюм Харьковской области в 2022 году, нарушая Оттавскую конвенцию.