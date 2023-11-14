Москва, 14 ноября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв 14 ноября открыл на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ программу, посвященную региону. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава региона представил наиболее выдающиеся достижения края, в том числе рассказал о производстве истребителей Су-35С и Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Он напомнил, что президент России Владимир Путин назвал боевую авиацию важнейшим направлением в развитии Вооружённых сил.

«И Хабаровский край здесь в авангарде. Собираем те самые истребители пятого поколения Су-57», — сказал Дегтярёв.

Он также сообщил о строительстве Тихоокеанской железной дороги, порта Эльга и Малмыжского медного горно-обогатительного комбината. Кроме того, губернатор рассказал про уникальную историю края и его природных красотах, в том числе про реку Амур, петроглифы Сикачи-Аляна и Шантарские острова. Отдельно он отметил достижения в образовании в проведение музыкальных фестивалей. Дегтярёв пригласил в край всех желающих.

13 ноября на форуме о Камчатском крае рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

Выставка «Россия» открылась 4 ноября и продолжит работу до 12 апреля 2024 года. Вход на неё бесплатный, но на отдельные мероприятия требуется регистрация. В форуме участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего на выставке 131 экспозиция.