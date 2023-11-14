Анкара, 14 ноября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщил турецкий адвокат Метин Кюлюнк в соцсети X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века — израильского премьер-министра Нетаньяху», — заявил Кюлюнк

Иск подали от имени трёх адвокатов Партии справедливости и развития. По заявлению Метина Кюлюка, Нетаньяху должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и преступления против человечности. В иске, состоящем из 23 страниц, требуют собрать доказательства преступлений премьера Израиля против палестинского народа.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября на Израиль со стороны ХАМАС обрушился масштабный ракетный удар. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. Израильским военным удалось взять под контроль все населенные пункты у границы с анклавом. Они начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Тель-Авив также объявил о полной блокаде региона, остановив поставку воды, продуктов, электричества и медикаментов.

За всё время обострения конфликта в секторе Газа погибли свыше 11 тысяч человек, несколько десятков тысяч ранены.