Брюссель, 14 ноября, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что его задача заключается в поддержании Украины, и он не знает, есть ли у неё шансы на победу. Об этом он заявил во время пресс-конференции по завершении заседания Совета министров обороны ЕС.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного, что украинский конфликт «зашёл в тупик», Боррель сообщил, что Залужному эта ситуация виднее, и он не готов обсуждать её с ним. Он добавил, что не должен знать, прав ли Залужный.

«Слушайте, главнокомандующий украинской армией знает ситуацию лучше меня, я не буду обсуждать с ним ситуацию на поле боя. Он знает, и если он сказал то, что он сказал, я этого не знаю и не должен знать, прав он или нет», — сказал он.

Вместе с тем ему задали вопрос, нужно ли ЕС готовить оружие для нового контрнаступления ВСУ в следующем году, чтобы Киев смог решительным образом изменить ситуацию на поле боя. Политик ответил, что его работа состоит лишь в поддержке Украины, и воюют не жители Евросоюза, а украинцы.

В этот же день Боррель сделал заявление, что у ЕС нет собственного склада боеприпасов для киевского режима. Поставка Киеву боеприпасов является обязанностью каждой отдельной страны евросообщества, добавил он. По информации Борреля, ЕС уже поставил порядка 300 тысяч снарядов. Теперь заявленные показатели, указал он, необходимо выполнить и самим странам объединения.

С начала специальной военной операции на Украине Запад, включая страны Евросоюза, усилил поставки военной техники и боеприпасов киевским властям. Украина получила огромное количество РСЗО, самоходных установок, различных ракет и беспилотников, включая самолётного типа, танков, боевых бронированных машин и пикапов, систем противовоздушной обороны и много другое. Также Киеву выделяли миллионы патронов и миллиарды долларов для «победы над Россией».

Как сообщало 13 ноября ИА Регнум, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Россия не ждёт прекращения потока военной помощи Киеву со стороны западных стран. Дипломат указал, что создавший киевский режим Запад предпримет всевозможные усилия для сохранения его на плаву. Москва с самого начала СВО понимала, что Киев сможет продолжать вести боевые действия только при поддержке Запада и в первую очередь США.