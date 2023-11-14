Буданов допустил, что Киев не подпишет мирный договор даже после конфликта
Буданов: Украина может не подписать мир с Россией даже по окончании конфликта
Киев, 14 ноября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Киев и Москва могут не подписать мирный договор даже после завершения конфликта, заявил директор главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов журналистам, сообщило 14 ноября украинское издание «Новое время».
В качестве примера он привёл отсутствие мирного договора между Россией и Японией после 1945 года из-за территориальных притязаний Токио.
«Этой территориальной проблеме уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», — сказал Буданов.
На вопрос о том, сколько может длиться конфликт глава украинской разведки заявил, что Россия готова к длительному противостоянию. Он отметил, что в России сохранились производственные цепочки, а экономика остаётся стабильной.
Как сообщало ИА Регнум, Буданов в мае 2023 года, не стал отрицать данные о причастности Киева к теракту, в ходе которого погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья. Он заявил о намерении убивать русских в любой точке мире, пока Украина не победит.
В сентябре Буданов признал, что украинская армия не сможет завершить конфликт с Россией парадом в Москве. Он указал на то, что Украина зависит от поддержки других стран, а Россия может опираться на собственные резервы.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в феврале заявил, что уверен в победе Украины. Он добавил, что его не беспокоит, что потом будет с Россией. При этом главком ВСУ Валерий Залужный в октябре заявил, что конфликт зашёл в тупик.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября призвал Киев понять, что ВСУ не получится победить Москву. Он также отметил, что российская армия продолжает добиваться целей специальной военной операции.