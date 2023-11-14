Киев, 14 ноября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Киев и Москва могут не подписать мирный договор даже после завершения конфликта, заявил директор главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов журналистам, сообщило 14 ноября украинское издание «Новое время».

Иван Шилов ИА REGNUM

В качестве примера он привёл отсутствие мирного договора между Россией и Японией после 1945 года из-за территориальных притязаний Токио.

«Этой территориальной проблеме уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», — сказал Буданов.

На вопрос о том, сколько может длиться конфликт глава украинской разведки заявил, что Россия готова к длительному противостоянию. Он отметил, что в России сохранились производственные цепочки, а экономика остаётся стабильной.

Как сообщало ИА Регнум, Буданов в мае 2023 года, не стал отрицать данные о причастности Киева к теракту, в ходе которого погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья. Он заявил о намерении убивать русских в любой точке мире, пока Украина не победит.

В сентябре Буданов признал, что украинская армия не сможет завершить конфликт с Россией парадом в Москве. Он указал на то, что Украина зависит от поддержки других стран, а Россия может опираться на собственные резервы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в феврале заявил, что уверен в победе Украины. Он добавил, что его не беспокоит, что потом будет с Россией. При этом главком ВСУ Валерий Залужный в октябре заявил, что конфликт зашёл в тупик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября призвал Киев понять, что ВСУ не получится победить Москву. Он также отметил, что российская армия продолжает добиваться целей специальной военной операции.