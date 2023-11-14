Москва, 14 ноября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Нидерландская холдинговая компания Yandex N. V. рассматривает возможность продажи всех своих российских активов, сообщило 14 ноября агентство Reuters.

По данным источника, близкого к этому вопросу, стороны стремятся завершить сделку до конца года. При этом сообщается, что речь идёт о продаже не только контрольного пакета акций компании.

В частности, Yandex N. V. может продать 100% российского холдинга, зарегистрированного в Калининградской области.

На этом фоне акции «Яндекса» на Мосбирже резко подскочили в цене.

Компания «Яндекс» продала свой новостной агрегатор и другие онлайн-ресурсы компании «ВКонтакте». Затем началась работа по корпоративной реструктуризации. При этом о намерении разделить российский и международный бизнес Yandex N. V. объявила в ноябре 2022 года.

Как в мае сообщало ИА Регнум, компания «Яндекс» может предложить инвесторам различные варианты в рамках разделения активов. Агентство Bloomberg писало, что Yandex N. V. в рамках разделения активов может дать инвесторам выбор сохранить долю в российском бизнесе IT-компании или же приобрести долю в международных стартапах.

Кроме того, в мае сообщалось, что российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов решили приобрести контрольный пакет акций «Яндекс» и направили ей соответствующее предложение. Стоимость сделки может составить от 560 до 600 млрд рублей. Уточнялось, что сделку намерены закрыть в конце 2023 — начале 2024 года.