Москва, 14 ноября, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Актёр Мэтт Леблан, известный по роли Джоуи в сериале «Друзья», впервые прокомментировал смерть своего коллеги и друга Мэтью Перри.

Артисты подружились на съемках уже культового сериала, сыграв в нём лучших приятелей Джоуи и Чендлера.

«Мэтью. С тяжёлым сердцем я говорю прощай. Время, которое мы провели вместе, по правде лучшее время в моей жизни. Для меня было честью делить с тобой сцену и называть тебя своим другом», — написал Леблан в Instagram (принадлежит Meta, запрещённой в РФ и признанной экстремистской).

Актёр отметил, что всегда улыбается, вспоминая о Перри, и уверен в том, что никогда не забудет его.

«Расправь свои крылья и лети, брат, ты наконец-то свободен. Думаю, ты оставишь себе 20 баксов, которые мне должен», — добавил Леблан.

Как сообщало ИА Регнум, Мэтью Перри умер 29 октября. Тело актёра обнаружили в джакузи его дома в Лос-Анджелесе.

Изначально рассматривалась версия о том, что причиной трагедии могли стать наркотики. В автобиографичной книге «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» Перри сам признавал, что на протяжении долгих лет страдал от наркотической и алкогольной зависимости. Он также написал, как со съёмок фильма «Не смотрите наверх» отправился прямиком в швейцарский реабилитационный центр из-за того, что солгал врачам о силе болей в животе, пытаясь получить от них определённый препарат.

Портал TMZ 1 ноября написал, что Перри умер не из-за передозировки наркотиков, так как следователи не обнаружили в организме актёра следов наркотических веществ. В то же время судмедэкспертиза предусматривает более глубокое тестирование для определения наличия в крови покойного других запрещённых веществ или опасного уровня содержания лекарств.

3 ноября 54-летнего Перри похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе.

Помимо «Друзей» Перри также сыграл в таких фильмах, как «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Девять ярдов» (2000), «Папе снова 17» (2009), «Странная парочка» (2015-2017), «Друзья: Воссоединение» (2021) и многих других.