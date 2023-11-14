Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. ООН обвинила Украину в неоднократных нарушениях Оттавской конвенции 1997 года о запрете противопехотных мин.

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила договор во время боёв в Изюме в 2022 году», — сообщил член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней на презентации доклада Landmine monitor 2023.

Он заявил о конкретных свидетельствах применения противопехотных фугасных мин «Лепесток». Среди доказательств Хизней назвал видео, снятые местными жителями, подбирающими мины или стреляющими по ним. Такая мина в целом плохо заметна из-за небольшого размера и срабатывает, когда на неё наступают. Чтобы массово заминировать «Лепестками» определённую территорию, применяются кассетные боеприпасы.

Бои за Изюм

Боестолкновения на территории города Изюм в Харьковской области начались в конце февраля 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. В течение нескольких месяцев велись обстрелы и бомбардировки, велись ожесточённые бои. Изюм называли ключом к Донбассу из-за его транспортной значимости. В сентябре 2022 года город вернулся под контроль ВСУ.

«Лепестки» в Изюме

В 2005 году Украина ратифицировала запретительную Оттавскую конвенцию. Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что ВСУ применяли кассетные боеприпасы, чтобы бомбить Изюм и окрестности, из-за чего погибли мирные жители. Об использовании этого вида запрещённого оружия также сообщали в отчёте эксперты ООН. Россия распространила в Совбезе ООН письмо об использовании Киевом мин «Лепесток» против гражданских.

В отчёте Human Rights Watch говорилось, что хвостовики ракет и направление ударов позволили определить, что ракеты с минами запускали с территории, подконтрольной ВСУ. Минирование повлекло многочисленные жертвы, в половине случаев пострадавшим приходилось ампутировать конечности. Министерство обороны Украины отвергало обвинения в применении войсками мин «Лепесток».

Оттавская конвенция

Оттавская конвенция — договор о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин, предусматривающий их полное уничтожение и ликвидацию минных полей. В Протоколе II к тексту документа определялись термины «мина» и «дистанционно устанавливаемая мина», но не проводилось чёткого различия между противопехотными и противотранспортными снарядами. Одной из проблем стала регламентация применения мин в международных конфликтах, в то время как жертвами мин в большинстве оказывались пострадавшие во внутренних конфликтах. Протокол также не регламентировал избирательность действия и время активного состояния после установки мин.

В беседе с ИА Регнум юрист и правозащитник Владимир Новицкий заявил, что нарушившему конвенцию государству, по очень большому счёту ничего не грозит, поэтому последствий для Украины кроме осуждения в целом можно не ожидать. По его словам, принципы Оттавской конвенции много раз нарушали и во времена Вьетнамской войны, когда США применяли кассетные боеприпасы и противопехотные мины. Юрист отметил, что специального института для разбирательств подобных дел в ООН нет, к тому же о факте нарушения документа Украиной сообщил не представитель руководства ООН, а член Института организации, что, по мнению эксперта, снижает важность заявления.