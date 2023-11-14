Берлин, 14 ноября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В Германии призвали лишить гражданства и выслать из страны за антисемитскую позицию рождённую в Палестине «беженку Меркель» Рим Сахвиль, сообщил немецкий таблоид Bild.

Девушка на странице в соцсетях поделилась пропалестинским лозунгом «от реки до моря Палестина будет свободна». Это позиция предполагает объединение сектора Газа с Палестиной через захват израильской территории.

Пост палестинки, получившей в феврале 2023 года немецкое гражданство, встретил критику и недовольство депутата бундестага Экхардта Реберга, лидера фракции консерваторов в парламенте Торстена Фрая и генсекретаря Свободной демократической партии Линды Тойтеберг.

Реберг заявил, что тот, кто не разделяет ценности Германии, не может оставаться немцев. В свою очередь Тойтеберг также отметила, что защита права Израиля на существование являются одной из неотъемлемых ценностей ФРГ. При этом Фрай заявил, что антисемитам и сторонникам палестинского движения ХАМАС не должны выдавать немецкие паспорта.

Во время правительства Ангелы Меркель Сахвиль стала символом миграционной политики Германии. В 2015 году палестинская девушка расплакалась в прямом эфире во время встречи с канцлером. Тогда Меркель заявила, что ФРГ не может принять всех палестинцев, находящихся в ливанских лагерях для беженцев. Однако канцлер позволила девочке остаться в Германии вместе с семьей. После этого инцидента Сахвиль окрестили «беженкой Меркель».