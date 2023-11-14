Москва, 14 ноября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин призвал к более энергичной работе с Тбилиси для недопущения новых обострений на границе Грузии и Южной Осетии. Такое заявление он сделал после встречи с сопредседателями Международных женевских дискуссий (МЖД), комментируя недавно произошедшее убийство в приграничной зоне этих стран. Об этом говорится в комментарии на сайте МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В свете недавнего инцидента с незаконным пересечением границы Южной Осетии гражданами Грузии акцентирована востребованность более энергичной работы сопредседателей с официальным Тбилиси на предмет недопущения новых обострений в грузино-югоосетинском приграничье», — сообщил МИД.

На встрече с сопредседателями Международных женевских дискуссий Галузин также призвал выработать соглашение, которое бы юридически обязывало Тбилиси с одной стороны, Сухум и Цхинвал с другой не применять силу. Также российский дипломат указал на важность начала делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. Вместе с тем, российская сторона подчеркнула важность не допустить новых обострений в грузино-югоосетинском приграничье после произошедшего инцидента.

Во встрече сопредседателей МЖД, помимо замглавы МИД Галузина, принимали участие спецпредставитель председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорел Мошан и его заместители, а также представитель ООН.

6 ноября на границе двух республик представители Южной Осетии при попытке задержания застрелили жителя грузинского села Кирбали. Грузинская служба госбезопасности сообщила о его гибели и добавила, что ещё одного гражданина якобы незаконно задержали.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявления Евросоюза о якобы причастности России к этому инциденту. Она назвала это перекладыванием ответственности, а оценки ЕС охарактеризовала как политизированные, однобокие и ложные.