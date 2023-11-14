Москва, 14 ноября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Второй спецборт с гражданами России, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира, сообщила вечером 14 ноября пресс-служба МЧС.

МЧС России/ ТАСС Эвакуация россиян на Ил-76 МЧС РФ

«Борт МЧС России вылетел со второй группой из 98 эвакуированных российских граждан из Арабской Республики Египет», — говорится в сообщении.

В ночь на 14 ноября МЧС сообщило, что вторую группу россиян из 99 человек, покинувших сектор Газа через КПП «Рафах», рассадили в автобусы и повезли в Каир. На протяжении всего пути их сопровождают медики и психологи.

Первую группу из 70 россиян, которых выпустили из палестинского анклава в Египет, привезли в Каир 13 ноября. Они в тот же день вылетели в Москву.

Замглавы МЧС Алексей Серко 13 ноября заявил, что соотечественников будут вывозить в Россию ежедневно. Планируется, что за неделю получится вывезти всех, кто хочет покинуть регион.