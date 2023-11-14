Минск, 14 ноября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. В Белоруссии выявили преступные схемы экспорта молочной продукции в Россию. Об этом заявил 14 ноября президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как он отметил, из-за продолжающегося следствия невозможно озвучивать обстоятельства дела.

«Как пример, ОАО «Бабушкина крынка». Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для вас. Я просто взял «Бабушкину крынку», но отвечать будете все. Притом жёстко будете отвечать», — заявил белорусский лидер на совещании.

Лукашенко заявил, что глава этого предприятия сформировал команду из приближённых и организовал «новую сбытовую политику». Белорусские оперативники взяли в разработку восемь групп, установивших выгодные для себя условия экспорта продукции в Россию. По словам президента, её продавали по заниженным ценам для своих же фирм на территории России. Лукашенко подчеркнул, что преступная схема не смогла бы работать без участия должностных лиц предприятий и госорганов. В ходе оперативных мероприятий задержали 26 человек, арестовали 15.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия является надёжным союзником России и никакой «игры здесь быть не может». Как подчеркнул белорусский лидер, страны немало делают совместно, чтобы удержать мир от скатывания к «опасной черте».