Варшава, 14 ноября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Тактика российских военных сорвала планы украинский армии на запорожском направлении, сообщило 14 ноября издание Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM

«8 июня командование ВСУ направило основные силы 9-го армейского корпуса, оснащенные танками Leopard и БМП Bradley, в бой за село Работино, где они попали в расставленную русскими ловушку», — говорится в статье.

По мнению авторов статьи, командующий Восточной группировкой российских войск генерал Александр Романчук предвидел украинское наступления и усилил российские силы на запорожском направлении. Он решил спровоцировать противника, используя тактику «огненная карусель». Российские военные атаковали с частотой до 10 выстрелов в минуту, что побудило ВСУ раскрыть свои позиции.

В статье также говорится, что украинские военные, движимые желанием уничтожить российскую артиллерию и танки, прибыли на Малую Токмачёвку, где их ликвидировали на минных полях с помощью противотанковых ракет, танков и ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Как сообщало ИА Регнум, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 13 ноября заявил, что конфликт на Украине должен завершиться по «вьетнамскому» сценарию. Как уточнил Рогов, этот сценарий предусматривает полное освобождение Украины от интервенции западных стран. Он подчеркнул, что «корейский» сценарий Россию не устроит, потому что он предполагает замораживание конфликта.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил 13 ноября, что Россия по итогам спецоперации может освободить Харьков и Одессу. Он отметил, что население Украины сократилось в два раза, а возможность продолжения оказания ВСУ помощи со стороны Запада оказалась под вопросом.

В США 13 ноября общие потери ВСУ в ходе конфликта с Россией оценили в 190 тыс. убитых и раненых. По словам представителей Вашингтона, ещё не менее 120 тыс. военных получили ранения. При этом министр обороны России Сергей Шойгу в конце октября сообщил, что только с начала контрнаступления, с 4 июня, ВСУ лишились более 90 тыс. военных.