Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Редкую почтовую марку с перевёрнутым изображением самолёта «Перевернутая Дженни» продали на аукционе в Нью-Йорке более чем за $2 млн, что стало рекордной суммой для американской марки. Об этом 12 ноября сообщил журнал ARTnews.

U. S. Postal Service Марка «Перевернутая Дженни»

Торги прошли в аукционной галерее Роберта А. Сигела. Её председатель Скотт Трепел сообщил изданию, эта марка лучшая из серии.

«Мы отследили каждую [подобную] марку и уверены, что ни один другой экземпляр не сравнится с этой. Для коллекционера лучше этого просто не найти, и цена, превышающая $2 млн, отражает этот факт», — заявил Трепел.

Номинальная стоимость марки $0,24. Её выпустили в 1918 году в партии из 100 штук. Из-за спешки у всех этих марок самолёт Curtiss JN-4 изобразили перевёрнутым. Эта партия считается одной из самых известных среди филателистов в США.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября стало известно о продаже картины испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» за $139,364 млн. Шедевр продали на аукционе дома Sotheby’s в Лондоне. На полотне художник изобразил свою возлюбленную и музу — Марию-Терезу Вальтер.