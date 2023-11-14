Москва, 14 ноября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об упрощении процедуры получения гражданства для всех выпускников вузов в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО). Перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликовали на сайте Кремля 11 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Упрощённая процедура уже действует для тех, кто закончил высшие учебные заведения с отличием. Глава государства поручил рассмотреть возможность распространить этот опыт на всех выпускников дальневосточных вузов. Доклад необходимо представить до 15 декабря 2023 года.

Действующее законодательство позволяет тем, кто с отличием закончил вуз, не соблюдать ряд требований при подаче заявления о получении гражданства. На них не распространяется правило об обязательном проживании в России не менее пяти лет после выдачи вида на жительство, также у них не проверяют знания по русскому языку, истории и основам законодательства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 11 сентября на совещании по развитию городов Дальнего Востока призвал стимулировать выпускников вузов оставаться жить и работать в регионе. Для этого нужно создать для них карьерные перспективы и комфортные условия для бизнеса, отметил президент.

Во время Восточного экономического форума 12 сентября Путин заявил о важной роли Дальнего Востока для будущего России и её положении в мире. Он напомнил, что ДВО составляет 40% от территории страны, где находится почти половина российских запасов золота и лесов, более 70% рыбы, алмазов, более 30% титана, меди, а также важнейшие стратегические предприятия, железные дороги и морские порты.