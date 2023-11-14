Путин поручил упростить получение гражданства выпускникам вузов в ДВФО
Путин поручил упростить получение гражданства выпускникам дальневосточных вузов
Москва, 14 ноября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об упрощении процедуры получения гражданства для всех выпускников вузов в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО). Перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликовали на сайте Кремля 11 ноября.
Упрощённая процедура уже действует для тех, кто закончил высшие учебные заведения с отличием. Глава государства поручил рассмотреть возможность распространить этот опыт на всех выпускников дальневосточных вузов. Доклад необходимо представить до 15 декабря 2023 года.
Действующее законодательство позволяет тем, кто с отличием закончил вуз, не соблюдать ряд требований при подаче заявления о получении гражданства. На них не распространяется правило об обязательном проживании в России не менее пяти лет после выдачи вида на жительство, также у них не проверяют знания по русскому языку, истории и основам законодательства.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 11 сентября на совещании по развитию городов Дальнего Востока призвал стимулировать выпускников вузов оставаться жить и работать в регионе. Для этого нужно создать для них карьерные перспективы и комфортные условия для бизнеса, отметил президент.
Во время Восточного экономического форума 12 сентября Путин заявил о важной роли Дальнего Востока для будущего России и её положении в мире. Он напомнил, что ДВО составляет 40% от территории страны, где находится почти половина российских запасов золота и лесов, более 70% рыбы, алмазов, более 30% титана, меди, а также важнейшие стратегические предприятия, железные дороги и морские порты.