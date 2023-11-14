Москва, 14 ноября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Заместитель министра транспорта Игорь Чалик может оставить свою должность в декабре этого года. Уточняется, что до конца года Чалик продолжит исполнять обязанности согласно служебному контракту. После этого он перейдёт на другую позицию в транспортном комплексе. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Егор Алеев/ТАСС Игорь Чалик

«Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России», — говорится в сообщении.

Чалику 65 лет. Он родился в Орске в Оренбургской области. В 1979 году окончил Актюбинское высшее лётное училище гражданской авиации, а в 2015-м — «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)».

В период с 1979 по 1983 год был вторым пилотом Ту-134 Сыктывкарского объединённого авиаотряда. Затем с 1983 по 1992 годы был вторым пилотом Ту-134, командиром корабля самолёта Ту-134 и вторым пилотом Ил-86.

После, с 1992 по 1994 годы, он занимал должность второго пилота и командира воздушного судна А-310. В течение 10 лет был заместителем гендиректора — лётного директора «Аэрофлот». С 18 января 2021 года занимает пост замминистра транспорта.