Москва, 14 ноября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Шведский девелопер Bonava завершил продажу российских активов на €50 млн армянской Star Development президента группы ФСК Владимира Воронина. Об этом компания сообщила 14 ноября.

Кадр из видео Новостройка Bonava

«Bonava завершила передачу своей деятельности в Санкт-Петербурге. Транзакция на сумму 50 млн евро была завершена, и Bonava получила платёж», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, сделка означает завершение работы Bonava на территории России. В ФСК подтвердили, что соглашение произошло. Гендиректором новоприобретённого предприятия назначили ранее возглавлявшего ООО «ВТБ-недвижимость» Олега Баркова.

Компания Bonava известна как строитель жилых площадей в Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии и Прибалтике, крупнейший акционер застройщика — инвесткомпания Nordstjernan.

Как сообщало ИА Регнум, президент Финляндии Саули Ниинистё назвал безрезультатным уход финских компаний из России. Как отметил политик, за пределами Европы страны продолжают торговать с Россией, а прогнозы Запада по разрушению российской экономики, прозвучавшие в 2014 году, оказались ошибочны. Влияние санкций сказывается, но не в том масштабе, как ожидалось, констатировал Ниинистё.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что российские производители занимают новые ниши, в том числе освободившиеся после ухода из России западных компаний. По словам российского лидера, масштабные вложения государства в инфраструктуру и капитальные объекты стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса.