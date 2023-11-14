Москва, 14 ноября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал россияниназа сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, сообщили 14 ноября в пресс-службе Мещанского районного суда.

Richard Bistrong

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григорьева Александра Евгеньевича», — говорится в сообщении.

Суд обвинил мужчину в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ. Решением суда он отправится в СИЗО на два месяца, до 13 января 2024 года.

Как 5 июня сообщало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Нижегородской области за сотрудничество с представителями спецслужб Украины. По данным ФСБ, он установил конфиденциальные отношения с представителями украинских спецслужб, чтобы оказывать содействие в деятельности, направленной против безопасности России.