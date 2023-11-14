Приморский край, 14 ноября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. В Приморском крае полиция и прокуратура выясняет обстоятельства исчезновения новорождённого ребёнка. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

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О пропаже грудного ребёнка в полицию сообщили жители посёлка Оленевод Надеждинского района. Они рассказали, что их знакомая родила младенца, однако его никто не видел.

Следователи осмотрели дом, где живёт женщина, но каких-либо следов, свидетельствующих о рождении ребёнка, не обнаружили. Как пояснила на допросе предполагаемая мать, у неё произошли преждевременные роды на пятом месяце беременности, поэтому она решила избавилась от плода.

«Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учёте в медорганизации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорождённого ребёнка. Дознаватели проверяют все версии произошедшего. По одной из них, селянка сожгла младенца в печи, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Как сообщало ИА Регнум, многодетный отец после смерти сына во время домашних родов сжёг тело младенца в печи. Инцидент произошёл в сентябре в селе Новотроицком в Благовещенском округе Амурской области.

Во время родов возникли осложнения, вследствие чего умерли и женщина, и ребёнок. Роды принимал на дому её 43-летний супруг. Тело новорождённого он сжёг дотла в печи, а скончавшуюся позднее супругу завернул в одеяло, погрузил в автомобиль и привёз в морг.

В Москве 19 сентября в одной из квартир на юго-востоке столицы обнаружили тело десятимесячного мальчика с признаками удушения. В совершении преступления заподозрили мать ребёнка. Женщину задержали, ей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.