Вашингтон, 14 ноября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. В США суд ещё не принял окончательного решения по делу о лотерейном билете Powerball, выигрыш по которому в ноябре прошлого года составил рекордные 2,04 млрд долларов. Калифорниец Эдвин Кастро с адвокатом доказывает, что именно он купил тот самый счастливый билет. Его историю опубликовало издание The US Sun.

GLOBAL LOOK PRESS

На 31-летнего Кастро подал в суд Хосе Ривера. Он заявил, что купил лотерейный билет на станции техобслуживания, который потом у него украл домовладелец Урачи Ромеро. Далее сообщается, что затем счастливый билет якобы попал к Эдвину Кастро.

Адвокат Кастро Дэвид Де Паоли сказал, что его подзащитный не имел никаких связей с Хосе Ривера и домовладельцем Урачи Ромеро.

Калифорнийская комиссия по лотереям, отметили в издании, изъяла записи с камер видеонаблюдения ещё до подачи иска. Де Паоли сообщил, что ему не разрешали их посмотреть на протяжении нескольких месяцев.

«Адвокат Дэвид Де Паоли теперь предоставил эксклюзивную информацию, заявив, что он связался с Комиссией по лотерее и наконец смог просмотреть видео. 13 ноября он сказал, что лично просмотрел записи с камер видеонаблюдения, и они кристально чисты. Эдвин Кастро без вопросов купил выигрышный билет Powerball», — говорится в публикации.

Хосе Ривере предъявили обвинение в ложном доносе. 1 декабря состоится заседание по его делу. В Калифорнийской комиссии по лотереям заявили, что обладателем выигрыша считают Эдвина Кастро.

Это не первый крупный выигрыш в лотерею в США. Так, 12 октября этого года калифорниец выиграл в лотерею Powerball 1,76 млрд долларов, что эквивалентно 169 миллиардам рублей. При этом победитель должен выплатить налог в размере от 24 до 37% — это зависит от варианта получения приза, который он выберет. Также победитель может получить 774 млн долларов сразу, или же весь выигрыш частями на протяжении 29 лет.

В январе 2021 года участник лотереи в США выиграл джекпот в размере миллиарда долларов. Организаторы лотереи Mega Millions, сообщили, что билет продали в штате Мичиган.