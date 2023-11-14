Брянск, 14 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Среди покинувших место несения службы военных ВС РФ оказались родные братья, рассказал источник ИА Регнум. По словам собеседника агентства, близнецы 2003 года рождения и их четверо товарищей также уроженцев Тывы, самовольно оставили позиции в, 5 км от границы с Украиной в Брянской области, прихватив с собой боевые автоматы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Местному управлению МВД пришлось объявить план «Сирена» и собрать личный состав для поиска бойцов. Однако, по некоторым данным, вскоре военные сами вернулись обратно.

В сентябре воинской части в Крыму пропал офицер, вооружённый огнестрельным оружием. Выяснилось, что мужчина решил отправиться домой в Ростовскую область, купил билет на поезд и уехал.